Казань, , 22:46 — REGNUM

Главный государственный инспектор Татарии в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров совершил вертолётный облёт Лаишевского, Чистопольского, Альметьевского, Бугульминского, Лениногорского и Черемшанского районов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

В ходе облёта было выявлено 71 нарушение природоохранного законодательства. В частности, были обнаружены факты незаконной добычи полезных ископаемых, а также несанкционированные свалки. Площадь одной из свалок в Альметьевске составила около 94 кв. метров.

В настоящее время выполняются мероприятия по определению собственников участков и привлечению виновных лиц к ответственности.

Отмечается, что облёт территории проходил в рамках подготовки к чемпионату профессионального мастерства WorldSkills.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат WorldSkills будет проходить в Казани с 22 по 27 августа. По словам главы республики Рустама Минниханова, на чемпионате ждут более 200 тыс. гостей, 1,3 тыс. участников и экспертов из 63 стран мира.