Кострома, , 22:23 — REGNUM

В Костроме на аллее напротив областной администрации установили бюсты в память костромичей-участников Великой Отечественной войны. Проект инициирован региональным отделением Российского военно-исторического общества, сообщает Smi44. Начало аллее героев было положено в декабре 2017 года, когда был открыт бюст маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Александра Василевского. 8 августа на аллее установили еще пять бронзовых бюстов военачальников, которые родились или были связаны с Костромой и в годы Великой Отечественной войны внесли большой вклад в победу над фашисткой Германией — Героев Советского Союза генерал-майора Ивана Некрасова, генерал-полковника Николая Новикова, генерал-майора Александра Скворцова, генерал-лейтенанта Дмитрия Смирнова и генерала армии Михаила Малинина.

Бюст маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Александра Василевского на алее героев-полководцев в Костроме © Российское военно-историческое общество

В следующем году, к юбилею Победы, на аллее костромичей — героев Великой Отечественной войны в Костроме планируется установить ещё шесть бюстов Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.