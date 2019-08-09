Вашингтон, , 21:46 — REGNUM

Компания Lego собирается выпустить специальный набор своего конструктора, посвященный 25-летию популярного американского сериала «Друзья». Об этом сообщается на сайте Lego.

Из конструктора можно будет построить кофейню Central Perk, где герои сериала проводят значительную часть времени. Также в наборе будут фигурки главных героев — Рейчел, Моники, Фиби, Росса, Чендлера, Джоуи и Гантера (менеджера той самой кофейни в сериале).

Также в наборе будут знакомые фанатам сериала вещи — ноутбук Чендлера, метла Гантера, гитара Фиби, «мужская сумка» Джоуи, синтезатор Росса.

В продаже набор должен появиться 1 сентября.

Комедийный сериал «Друзья» признан одним из лучших в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов. Сама постановка и творческая группа получили множество наград, в том числе шесть премий «Эмми» и премию «Золотой глобус». Сериал продержался аж 10 сезонов — с 22 сентября 1994 по 6 мая 2004 года (236 эпизодов).