Ижевск, , 21:01 — REGNUM

Участники инициативной группы, которая пыталась дважды пройти регистрацию в ЦИК Удмуртии с целью проведения референдума по вопросу перепрофилирования объекта УХО (уничтожения химического оружия) в Камбарке в комплекс переработки особо опасных отходов, заявляет об угрозах с требованием отказаться от активной деятельности против комплекса. Глава Удмуртии Александр Бречалов называет активистов «псевдообщественниками», а их опасения «чушью».

По словам руководителя инициативной группы Ии Борониной, представители власти оказывают давление на активистов, вынуждая отказаться от регистрации в дальнейшем. Она говорит, что аргументы используются самые различные, например, что «именно сейчас референдум не нужен», если будет необходимо опросить граждан — власти проведут референдум сами, но в то же время стоимость его около 40 млн рублей, а брать их придётся из средств, которые идут на выплату пособий и зарплат.

В то же время Боронина заявила, что группа вновь будет регистрироваться в ЦИК республики, сообщает Udm-info. Записи разговоров с угрозами направлены в Следственный комитет. Также готовятся обращения к уполномоченному по правам человека в РФ и ЦИК России.

Ранее в прямом эфире на радио «Моя Удмуртия» глава региона Александр Бречалов говорил, не называя имён, что существует группа людей, «псевдообщественники», которые против всех инициатив. Аргументы, которые они приводят против перепрофилирования комплексов, он назвал «чушью».

"Используют какие-то безумные домыслы, зачастую чушь просто какую-то городят», — полагает руководитель республики. Причём он отметил, что люди имеют право знать правду, и когда они задают «нормальные вопросы», они получают адекватные ответы.

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс переработки особо опасных отходов в Удмуртии вызывает споры и волнения среди населения, митинги на эту тему проходили уже неоднократно. При этом ЦИК республики второй раз отказывает инициативной группе по разным причинам, тем самым откладывая проведение референдума о согласии или несогласии жителей региона с перепрофилированием объекта УХО в комплекс переработки особо опасных отходов.