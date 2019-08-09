Набережные Челны, Татария, , 20:10 — REGNUM

Премьер-министр Дмитрий Медведев, который известен как активный пользователь социальных сетей, заблокировал в одном из своих аккаунтов учителя из Татарии Раушана Валлиулина. Об этом «пострадавший» также рассказал в соцсети.

«Обнаружил сегодня утром, что Дмитрий Медведев внёс меня в чёрный список в твиттере. Это успех, я считаю», — констатировал Валлиулин.

Он предупредил, что сегодня же садится писать жалобу в связи с ограничением на доступ к информации о деятельности государственных органов и должностных лиц.

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ИА REGNUM напоминает, Валлиулин — председатель отделения «Альянса учителей» — известен как активист, отстаивающий права учителей. В частности, в феврале 2019 года учитель истории из Набережных Челнов добился того, чтобы прокурор рассмотрел его обращение о фактах несоответствия реальной заплаты учителей тем размерам, что заявляют органы статистики и чиновники. В апреле текущего года он вместе с инициативной группой педагогов просил Гострудинспекцию по региону провести проверку «в связи с невыполнением майских указов Путина в части доведения зарплаты до уровня, равного 100% средней по региону».

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