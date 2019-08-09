Екатеринбург, , 19:47 — REGNUM

В Свердловской области поднялись цены на товары и услуги по сравнению с июлем 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловскстате.

Магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Индекс потребительских цен подскочил до 105,1% по отношению к показателям июля прошлого года. Цены на услуги выросли на 5,7%, непродовольственные товары — на 5%, проводольственные — на 4,6%.

Подорожание коснулось почти всех групп товаров и услуг, кроме алкоголя — там цены снизились на 0,5%.

Напомним, ранее на Среднем Урале нашли самое недорогое молоко. Дешевле всего можно приобрести литр молока в Первоуральске — в среднем за 41 рублей 96 копеек.

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