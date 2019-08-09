Москва, , 19:14 — REGNUM

Басманный суд Москвы арестовал 36-летнего жителя столицы Сергея Фомина, который обвиняется в участии в массовых беспорядках 27 июля. Решение об избрании меры пресечения Фомину было принято сегодня, 9 августа.

Напомним, Фомин был один из тех, кто руководил группой протестующих, на несанкционированной акции внесистемной оппозиции в Москве 27 июля.

Он был объявлен в розыск. Когда Фомин узнал, что его ищут, то добровольно явился в полицию. Перед этим он заявил, что оппозиционный блогер Алексей Навальный и его соратница Любовь Соболь являются ответственным за его уголовное преследование.

Следствие ходатайствовало об аресте Фомина, защита настаивала на домашнем аресте, указывая на то, что он сам явился в полицию. Суд встал на сторону следствия и отправил Фомина в камеру до 8 октября как минимум.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка. По версии Следственного комитета, он это сделал «для беспрепятственного прохода мимо оцепления».

Выяснилось, что родителями ребенка являются Ольга и Дмитрий Проказовы. Теперь их могут лишить родительских прав, за то что они взяли малолетнего ребенка на митинг.