Екатеринбург, , 19:10 — REGNUM

В Академическом районе Екатеринбурга могут построить ещё одну школу к 2021 году. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управляющей компании «Академический».

О новой школе попросил градоначальника Александра Высокинского гендиректор УК, депутат гордумы Николай Смирнягин. Мэр поддержал эту идею.

Ожидается, что школу построят к 2021 году. Учреждение будет способно вместить 1 тысячу 200 учащихся.

Напомним, в 2019 году в городе хотят построить и сдать в эксплуатацию семь школ и три детских сада.

В Свердловской области уже созданы две рабочих группы, которые должны будут решить проблему с дефицитом школ и детских садов.

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