Красноярск, , 18:53 — REGNUM

В Красноярске на 87-м году жизни скончался Павел Стефанович Федирко, первый секретарь Красноярского крайкома КПСС (1972−1987), председатель правления Центросоюза СССР (1987−1992). Член ЦК КПСС в 1976—1990 годах.

Самый молодой, сорокалетний тогда первый секретарь в стране, был назначен руководить огромным краем не случайно. Учли опыт работы в заполярном Норильске, умение убеждать, доказывать и словом, и делом. А мог и кулаком стукнуть в высоком кабинете. Это знали тоже. И знали: зря стучать не станет. Значит, уверен — ошибки не будет.

Умный, волевой, решительный человек. Любил разобрать проблему досконально, выслушать специалистов, учесть перспективы, найти грамотное, оптимальное решение поставленной задачи. Работал системно, делал ставку на кадры, смотрел в будущее.

Город и сегодня, по сути, детище Павла Стефановича. Прилетаешь в аэропорт — его строил Федирко, волевым решением, без одобрения проекта Москвой. Выходишь в центр — театры, музеи, площади, мосты — Федирко. Для людей. Человек-эпоха.

Мне пришлось лично работать с Павлом Стефановичем в крае, еще во времена СССР. И позже, уже в Москве, в конце 90-х. Сложное время, многие опустили руки. Но Федирко говорил: «Так, спешить не будем. Разберем по винтику, найдем неправильный. Заменим — полетит лучше прежнего…»

Таким вас и будут помнить, Павел Стефанович.

Олег Федоров — директор ЦОС ГП «Красмашзавод» (1998−2001)