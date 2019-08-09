Москва, , 18:41 — REGNUM

Самыми популярными российскими городами за лето 2019 года для российских туристов по статистике авиаперевозок оказались Москва, Симферополь и Сочи, на которые приходится соответственно 21,3%, 10,3% и 8,0% от общего числа пассажиров. Об этом ИА REGNUM сообщили специалисты сервиса путешествий Туту.ру, проанализировав все купленные авиабилеты с датой отдыха с 1 июня до 1 сентября 2019 года.

За ними следуют Санкт-Петербург, Анапа и Краснодар — 7,9%, 4,0% и 3,4% соответственно. Следует отметить, что в первой шестёрке городов по популярности самая низкая стоимость за авиабилеты «туда-обратно» наблюдается именно по московскому направлению — 15 040 рублей.

В Симферополь цена аналогичного билета составила 16 202 рублей, а в Сочи — 15 974. Самым дорогим городом в отношении авиарейсов оказалась Анапа — билет «туда-обратно» составил 17 718 рублей. У Санкт-Петербурга и Краснодара — 15 663 и 15 828 рублей соответственно.

Оставшиеся места из 15 наиболее популярных в порядке убывания заняли Калининград (2,1%), Екатеринбург (2%), Новосибирск (2%), Ростов-на-Дону (2%), Тюмень (1,9%), Минеральные Воды (1,8%), Уфа (1,6%), Сургут (1,5%) и Красноярск (1,4%).Рейсы в эти города в целом несколько ниже, чем в рейсы первых шести, и колеблются в основном в пределах 14−15 тыс. рублей. Заметным исключением служат билеты в Новосибирск (20 488 рублей) и Красноярск (21 565).