Санкт-Петербург, , 18:41 — REGNUM

Арестант СИЗО «Кресты-2», которого под видеозапись избили палкой сокамерники, обратился за защитой своих прав к уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге Александру Шишлову.

Избитый мужчина — подследственный по уголовному делу — в настоящее время находится в отделении судебно-психиатрической экспертизы городской психиатрической больницы № 6. Там его посетил сотрудник аппарата омбудсмена.

Напомним, видеозапись избиения мужчины появилась в сети, после чего ФСИН начал проверку СИЗО-1 («Кресты-2»). В СМИ утверждалось, что администрация СИЗО создала в изоляторе камеры, где одни заключенные пытают других, чтобы добиться от них показаний и денег (так называемые «пресс-хаты»).

В ходе беседы с сотрудником аппарата омбудсмена пострадавший арестант изложил свою версию произошедшего, которая не ограничивается бытовым конфликтом, и передал на имя Шишлова заявление о содействии в защите своих прав.

По поступившей информации проверка будет продолжена, соответствующие материалы будут переданы в правоохранительные органы, отметили в аппарате омбудсмена.

Ранее было подтверждено, что видеозапись избиения была сделана на мобильное устройство в СИЗО № 1, в одной из камер, не оборудованных системой видеонаблюдения.

«Ряд нарушений, в том числе связанных с передачей в СИЗО запрещенных предметов, включая использованные для нанесения и видеофиксации побоев, и с ненадлежащей регистрацией перемещений арестованных из одной камеры в другую, уже установлен. Для предотвращения подобных случаев применения насилия необходимо не только установить виновных и привлечь их к ответственности. Необходимо в кратчайшие сроки завершить оборудование всех режимных помещений СИЗО-1 системой видеонаблюдения», — сказал петербургский омбудсмен.

В руководстве ФСИН заявили, что сотрудники петербургского следственного изолятора СИЗО-1, он же «Кресты-2», допускают в работе множество нарушений.

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