Москва, , 18:45 — REGNUM

Центральная избирательная комиссия России отказала в удовлетворении жалоб незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва Анастасии Брюхановой и Ильи Яшина. Об этом стало известно в ходе заседания Центризбиркома.

Также ЦИК РФ отказался рассматривать заявление незарегистрированного кандидата Юлии Галяминой по причине того, что сама кандидат уже обратилась к в суд. По плану стояло рассмотрение 241 подписи.

Ранее соответствующее решение рекомендовала принять Рабочая группа ЦИК РФ по предварительному рассмотрению жалоб и заявлений.

Напомним, столичные власти заявили о том, что на выборах депутатов Московской городской думы 8 сентября 2019 года свыше 130 тысяч москвичей смогут проголосовать на дому.