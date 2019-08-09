Екатеринбург, , 18:27 — REGNUM

В Екатеринбурге остановка транспорта на перекрёстке чётной стороны проспекта Ленина и улицы Вайнера с 15 августа будет перенесена к торговому центру «Пассаж». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Перенос остановки связан с оптимизацией движения городского общественного транспорта и увеличения пропускной способности дорожной магистрали на данном участке. При этом новый остановочный комплекс оборудуют точкой Wi-Fi и электронным табло, на котором будет указываться время прибытия общественного транспорта.

Отметим, что мероприятия проводятся в рамках программы совершенствования городской системы общественного транспорта.

Напомним, что ранее сообщалось о планах совершенствования остановочных комплексов в Екатеринбурге в рамках реформы городского общественного транспорта. Но на данный момент она приостановлена.