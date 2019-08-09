Великий Новгород, , 18:08 — REGNUM

В Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого (НовГУ) завершили зачисление на бюджетные места очной формы обучения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, всего на

54 направления и специальности бакалавриата и специалитета, а также на 23 направления магистратуры было выделено 837 бюджетных мест.

В НовГУ скорректировали данные по конкурсу, исходя из оригиналов документов: средний конкурс на «бюджет» составил 1,75 на место. Самый высокий сохранился у стоматологов — 6,67 оригиналов документов на место (57 на место по заявлениям) и юристов — 5,7 на место (31,6 на место по заявлениям)

В университете надеются,что не прошедшие на бюджетные места абитуриенты поступят на платную форму обучения. В июне 2019 году в вузе снизили стоимость обучения для поступающих на бакалавриат по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом» и «Государственное и муниципальное управление», а также для студентов этого направления на 17%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого восстановил аккредитацию по всем образовательным программам, по которым не получил её в 2018 году.

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