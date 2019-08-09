Астрахань, , 18:05 — REGNUM

В Астрахани определили участок, на котором во время мусульманского праздника «Курбан-Байрам» будут совершаться жертвоприношения животных. Об этом сообщили в Службе ветеринарии Астраханской области.

В ведомстве сообщили, что с 2012 года ежегодно за несколько дней до начала праздника «Курбан-Байрам» фиксируются случаи продажи животных в местах несанкционированной торговли, а во время празднования не соблюдаются санитарные правила.

Площадка для продажи и убоя жертвенных животных расположена на улице Адмирала Нахимова в районе убойного пункта ИП Канатова. Там ветеринарные специалисты будут проводить ветеринарно-санитарную экспертизы туш и внутренних органов. Останки убитых животных будут утилизировать в соответствии с действующим законодательством РФ.