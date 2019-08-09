Рязань, , 18:00 — REGNUM

Три сестры-тройняшки появились на свет в перинатальном центре Рязани. Новорождённые родились раньше срока, вес каждого ребёнка меньше двух килограммов. Реанимационная помощь не потребовалась, девочки дышат самостоятельно, сообщили 9 августа в пресс-службе регионального минздрава.

Новорожденные Rokpc.ru

Когда малышки появились на свет, медики оценили их состояние как средней тяжести. Вес девочек составлял примерно 1200 граммов, 1600 граммов и 1800 граммов. Новорождённых перевели для выхаживания в специализированное отделение, в котором создан лечебно-охранительный режим с постоянной температурой и влажностью воздуха. Сёстры находятся под постоянным контролем врачей.

По данным рязанского Минздрава это уже вторая тройня, которая родилась в перинатальном центре в 2019 году. Первые малыши появились на свет в новогоднюю ночь.