Челябинск, , 17:47 — REGNUM

В центре Челябинска начались работы по демонтажу балконов с дома на проспекте Ленина, 61. Об этом говорится в официальном сообщении регионального оператора капитального ремонта.

Работы ведёт ООО СК «Лига». На демонтаж балкона уходят сутки, а всего таких балконов предстоит убрать 25.

Капитальный ремонт фасада был начат ещё в январе. Однако затем работы приостановили, так как один из жильцов выступил против ликвидации балконов. Гражданин обратился в Центральный райсуд Челябинска. Но 10 апреля запрет на работы был снят.

На месте старых балконов будут созданы новые, но уже декоративные.