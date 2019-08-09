Челябинск, 9 августа 2019, 17:47 — REGNUM
В центре Челябинска начались работы по демонтажу балконов с дома на проспекте Ленина, 61. Об этом говорится в официальном сообщении регионального оператора капитального ремонта.
Работы ведёт ООО СК «Лига». На демонтаж балкона уходят сутки, а всего таких балконов предстоит убрать 25.
Капитальный ремонт фасада был начат ещё в январе. Однако затем работы приостановили, так как один из жильцов выступил против ликвидации балконов. Гражданин обратился в Центральный райсуд Челябинска. Но 10 апреля запрет на работы был снят.
На месте старых балконов будут созданы новые, но уже декоративные.