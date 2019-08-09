Челябинск, , 17:19 — REGNUM

В Челябинске может появиться памятник Салавату Юлаеву. С таким предложением к областным властям выступил глава региональной ассоциации башкирских организаций Рауль Асатулин, сообщает «Уралым».

В Челябинской области сейчас проживают порядка 164 тыс. башкир. В ассоциации отмечают. что для них установка памятника играет важную роль. Создать монумент предлагают на улице его имени.

Салават Юлаев известен как национальный башкирский герой и поэт-сказитель. Также он был сподвижником Емельяна Пугачёва.