Москва, , 17:18 — REGNUM

Уровен погодной опасности в Москве и Московской области на предстоящие сутки понижен с «оранжевого» до «жёлтого». Соответствующие данные опубликованы 9 августа на сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предупреждение будет действоватьс 18:00 9 августа до 21:00 10 августа.

Напомним, накануне Гидрометцентр объявлял «оранжевый» уровень опасности в столичном регионе из ливней и шквалистого ветра, что предполаголо «вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба». МЧС также распространило штормовое предупреждение, из-за чего была прервана сетка вещания федеральных телеканалов в Москве.

Вместе с тем, отдельные специалисты сочли, что опасность в прогнозах была сильно преувеличена.

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