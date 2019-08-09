Калуга, , 17:07 — REGNUM

Более пяти тысяч памятных мероприятий в муниципалитетах Калужской области предусмотрены в 2020 году — году празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Наиболее масштабными станут объединяющие акции «Георгиевская лента», «Свеча Памяти», «Письма Победы». В них смогут принять участие практически все жители области. В план празднования также включены многочисленные творческие конкурсы, фестивали и показы фильмов военных лет, сообщает 9 августа корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областного организационного комитета «Победа».

Как отмечалось, важной составляющей юбилейного года станет работа органов местного самоуправления по содержанию и благоустройству воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. В регионе насчитывается 585 таких объектов. И хотя сегодня все крупные мемориалы области приведены в порядок, на 2019 год запланирован ремонт 50 захоронений. Также к юбилею победы планируют установку мемориальной плиты со списком погибших, захороненных в братской могиле на территории Калужского городского бора. В реестре братских могил она числится под № 28, оформлен паспорт, где указаны фамилии более 100 павших воинов. По словам председателя калужского регионального отделения Комитета памяти Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, ответственного секретаря комитета «Победа» Николая Алмазова, важно продолжить установку новых военно-мемориальных объектов в городах и районах области.

«Эта война стала самой кровопролитной из всех войн, которые знала история человечества. Она оставила серьезный и неизгладимый след. Мы потеряли 27 миллионов жизней. На территории нашей области погибло свыше 150 тысяч калужан, а в общей сложности — около 400 тысяч», — сказал Николай Алмазов.

К 2020 году в Калуге будет создан Музейный комплекс-диорама Г.К. Жукова «Берлинская операция». К празднованию Дня Победы также приурочат премьерный показ художественного фильма «Ильинский рубеж», съемки которого вела в Калужской области киностудия «Военфильм» под руководством Игоря Угольникова. В Год памяти и славы особое внимание в калужском регионе уделят экскурсиям по маршрутам военно-исторической направленности: военно-исторические музеи «Ильинские рубежи», «Зайцева гора» и «Безымянная высота», государственный музей Г.К. Жукова, мемориальный комплекс «Барсуки», Юхновский краеведческий музей, музей генерала М.Г. Ефремова в с. Климов завод. Планируется, что в этих поездках примут участие более трех тысяч школьников.