Москва, , 17:01 — REGNUM

Московским автомобилистам рекомендовано отказаться от поездок на личном транспорте вечером 9 августа в связи с сохранающимися неблагоприятными погодными условиями в столице. Об этом сообщает Информационный центр Транспортного комплекса Москвы.

«В городе продолжаются дожди, ветер местами сдувает. Чтобы добраться домой, лучше пользоваться метро», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В случае необходимости поездок на машине водителям рекомендуется проявлять повышенное внимание на дорогах, а также не парковать транспорт под деревьями и рекламными щитами.

Напомним, ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за дождей и сильного ветра, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду.

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