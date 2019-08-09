Москва, , 16:44 — REGNUM

В Москве 9 августа дорожная ситуация оценивается в семь баллов. Об этом по состоянию на 16:30 сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Пробка Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным сервиса, затруднения на московских улицах продлятся несколько часов и достигнут пика в 18:00, когда пробки достигнут восьми баллов.

На интерактивной карте красным цветом промаркированы дороги центра столицы, Садовое кольцо, ТТК, участки МКАД. Обращает внимание большое число отметок о ДТП. Например, на Варшавском шоссе на всём протяжении в черте столицы их сразу четыре.

Отметим, традиционно в пятницу вечером дорожная обстановка в столице отличается сложностью, особенно в дачный сезон. 9 августа могла вмешаться ещё и погода — второй день в Москве льёт дождь и дует порывистый ветер.