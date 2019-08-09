Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM

Петербургское госучреждение «Организатор перевозок» запустило на своем сайте опрос жителей о том, какой единый цвет должен иметь общественный транспорт Северной столицы.

По мнению организаторов опроса, «единый цвет транспорта обеспечивает дополнительную безопасность пассажиров» и «помогает пассажирам заметить автобус издалека и ускорить шаг к остановке». Они ссылаются на опыт Лондона и Берлина. На выбор предлагается четыре варианта цветового оформления городского общественного транспорта.

Первый голубоватый вариант цвета описывается как повторяющий тона рек и каналов Санкт-Петербурга, сочетающийся с теплыми тонами зданий. В настоящее время он уже используется в цветах троллейбусов с автономным ходом (электробусов).Второй вариант — «позитивный яркий цвет морской волны, ассоциируется с цветом моря в солнечный день», он хорошо заметен в потоке транспорта, считают авторы опроса. Третьим вариантом стал яркий лазурный цвет, которы используется, в том числе, в качестве цветов ФК «Зенит».Четвертый вариант — белый цвет, который «сочетается с любыми цветовыми решениями архитектурных сооружений и ландшафта».

К настоящему моменту в опросе лидирует вариант №3 (37% голосов), за ним идет вариант №2 (32%). Также можно предложить свой вариант расцветки городского транспорта, направив комментарии и предложения на электронную почту предприятия