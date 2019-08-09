Москва, , 16:27 — REGNUM

Метеорный поток «Персеиды» смогут наблюдать жители Москвы и Подмосковья в ночь с 12 на 13 августа. Об этом сообщил журналистам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Один из самых красочных звездопадов можно будет увидеть невооружённым глазом в том случае, если небо над Москвой не будет сильно облачным.

«Я думаю, что можно увидеть, есть вероятность, правда, что называется, 50 на 50. Облака какое-то время будут несплошными, и, следовательно, это явление можно будет наблюдать», — приводит слова Синенкова «Рен ТВ».

Как ожидается, пик метеорного потока придётся на период с 23:00 до 0:00. На этот раз в небе можно будет наблюдать до 100 метеоров в час.