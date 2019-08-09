Рязань, , 16:25 — REGNUM

Рязанские судебные приставы депортировали четырёх иностранцев. Мужчины находились на территории Российской Федерации незаконно. На родину их вернули из Москвы, сообщили 9 августа в пресс-службе регионального УФССП.

За пределы страны выдворили двоих граждан Узбекистана и двоих граждан Таджикистана. Билеты на родину нарушителям миграционного законодательства приобретены за счёт работодателей и родственников. Согласно закону, в ближайшие пять лет им запрещён въезд в Россию.

За первые шесть месяцев 2019 года сотрудники регионального УФССП отправили из страны 88 иностранных граждан, из них подавляющее число — граждане республики Узбекистан. За государственный счёт выдворено 26 нарушителей.