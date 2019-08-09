Москва, , 16:16 — REGNUM

Рекордно низкий показатель атмосферного давления зафиксирован в Москве в пятницу, 9 августа. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Отмечается, что к 15:00 на ВДНХ атмосферное давление понизилось до 975,9 гПа (733,2 миллиметра ртутного столба), что стало самым низким значением для этого дня за всю историю наблюдений.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 9 августа 1941 года, когда атмосферное давлениесоставляло 981,9 гПа (736,1 миллиметра ртутного столба).

Сообщается, что низкий показатель давления сохраняется в столице уже на протяжении десяти часов.

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