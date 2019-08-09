Екатеринбург, , 16:20 — REGNUM

Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск местной жительницы к Федеральной службе судебных приставов о возмещении убытков, понесённых после того, как женщина не смогла вылететь в Сингапур. В аэропорту «Домодедово» её известили о наличии долга по транспортному налогу и не посадили на рейс, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда корреспонденту ИА REGNUM.

Суд согласился с доводами истицы, которая настаивала на том, что не была заранее оповещена о наличии долга (который она в итоге погасила сразу после инцидента), то есть не получала постановлений о возбуждении исполнительного производства и временном ограничении на выезд за рубеж.

Напомним, что инцидент произошёл в июле 2018 года. Женщина оплатила перелёт в Сингапур и проживание в гостинице. Стоимость несостоявшейся поездки она оценила в 148 тыс. рублей. В свою очередь Кировский районный суд удовлетворил её требования частично. Сумма, подлежащая взысканию, составила 129 тыс. рублей.

Ответчик обжаловал решение суда. Однако в Свердловском областном суде оставили решение первой инстанции без изменений.

«Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что убытки причинены истцу вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей судебным приставом-исполнителем», — сообщили в Свердловском областном суде.