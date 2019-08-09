Париж, , 16:04 — REGNUM

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в пятницу 9 августа в 14 департаментах на востоке Франции, сообщает Le Figaro.

Известно, что грозы и усиление ветра ожидаются во Франции с 9 утра 9 августа до 6 утра 10 августа.

Метеорологическая служба Франции Météo-France предупредила ещё 26 департаментов страны о риске сильных штормов, которые могут разразиться в регионах Окситания и Овернь-Рона-Альпы. Сильный ветер также ожидается в Бретани, регионе на северо-западе страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проливные дожди, вызванные штормами, нанесли определенный ущерб департаменту Луара на востоке Франции 8 августа. Уровень воды местами достигал 1 метра.

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