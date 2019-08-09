Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM

Количество абитуриентов вузов Петербурга, получивших 100 баллов по результатам сдачи ЕГЭ, назвать невозможно, поскольку отдельно такая статистика не ведётся. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил ИА REGNUM председатель совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов.

Демидов участвовал в пресс-конференции, посвящённой итогам второй волны зачисления в вузы Петербурга. По его словам, победители и призёры олимпиад зачисляются в вузы без вступительных испытаний и за каждый предмет «им засчитывается 100 баллов». Глава совета ректоров отметил, что статистика не учитывает, сколько среди таких стобалльников абитуриентов, действительно набравших 100 баллов за ЕГЭ.

«Абсолютно нереально, потому что они все «сидят» вот в этой общей статистике зачисленных олимпиадников», — сказал Демидов, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, можно ли назвать количество абитуриентов, получивших 100 баллов за ЕГЭ.

Собеседник агентства затруднился ответить, в связи с чем оказывается невозможным назвать число стобалльников-немедалистов.

«Были годы, когда много говорилось о том, что вот с каких-то регионов приезжают абитуриенты с заведомо высоким баллом. На мой взгляд, последние два года этой тенденции нет», — добавил Демидов.

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Комментарий городского комитета по образованию в этой связи ИА REGNUM получить не удалось.

В 2019 году в Санкт-Петербурге по программам бакалавриата и специалитета — 27 040 бюджетных мест (на 556 больше, чем в 2018 году). В вузы года подано 484 тысячи заявлений абитуриентов. Средний конкурс составил около 14 человек на место. Почти 70% абитуриентов Петербурга в 2019 году — иногородние.

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