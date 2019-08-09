Лампедуза , Италия, , 15:48 — REGNUM

Американский актер Ричард Гир приедет на итальянский остров Лампедуза для участия в мероприятии, призванном поддержать неправительственную организацию Open Arms, передает Mediaset в пятницу, 9 августа.

Организация специализируется на перевозке нелегальных мигрантов из территориальных вод Ливии в Евросоюз. В последнюю неделю корабль Open Arms стоит в 30 километрах от Лампедузы, поскольку не только Италия, но и другие страны отказываются впускать его в свои порты.

В Open Arms полагают, что нелегальных мигрантов должна принять Италия как страна, наиболее близко расположенная к Ливии, глава МВД Италии Маттео Сальвини в ответ рекомендовал кораблю испанской организации направляться в ту страну, где ему выдали флаг, то есть в Испанию.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны. Расширенная версия этого закона была утверждена летом 2019 года: штрафы для перевозчиков мигрантов увеличены до 1 млн евро, закон требует ареста капитанов таких кораблей и оставляет возможность ареста самих судов.

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