Москва, , 15:54 — REGNUM

Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук», который с 2010 года проводится в ставропольском городе Пятигорске, стал центром притяжения для талантливой и инициативной молодёжи. Об этом сказано в телеграмме-приветствии президента РФ Владимира Путина, которое адресовано участникам, организаторам и гостям форума «Машук-2019».

"За прошедшее десятилетие ваш проект стал настоящим центром притяжения для талантливой, энергичной, инициативной молодёжи из многих российских регионов и зарубежных стран. С каждым годом он вовлекает в свою орбиту всё большее число участников, организует для них разнообразные, содержательные мероприятия, нацеленные на развитие личностного и профессионального потенциала юношей и девушек», — подчеркнул глава государства.

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Президент выразил уверенность, что дни, проведённые на форуме, будут наполнены «творчеством и созиданием, дружеским общением и встречами с интересными собеседниками — представителями органов власти, общественных организаций, бизнеса, спорта, СМИ».

Как сообщало ИА REGNUM, юбилейный, десятый по счёту «Машук» пройдёт с 9 по 30 августа 2019 года. Впервые форум будет включать три смены, а не две, как в предыдущие годы, а участие в нём примут порядка трёх тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

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