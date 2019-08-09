Санкт-Петербург, , 15:47 — REGNUM

Православные священники 9 августа провели на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга панихиду по военным морякам-подводникам, погибшим 1 июля 2019 года в результате пожара на глубоководном аппарате АС-31 в Баренцевом море. Панихида прошла по православному обычаю на 40-й день со дня гибели моряков.

Напомним, погибшие военнослужащие ВМФ России, проходившие службу в одной из воинских частей в Петергофе, были похоронены на Серафимовском кладбище 6 июля. Над их могилами к первой годовщине трагедии планируется воздвигнуть мемориал.

Траурное богослужение в день сороковин возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в водах Баренцева моря произошла авария на глубоководном аппарате — в его аккумуляторном отсеке вспыхнул пожар. В результате ЧП от отравления продуктами горения погибли 14 моряков, среди которых было семь капитанов 1-го ранга и два Героя России. Подводный аппарат с атомной энергоустановкой самоотверженными действиями экипажа удалось спасти.

Посмертно погибшие подводники награждены званием Героя России и орденами Мужества.