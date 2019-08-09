Тбилиси, , 15:27 — REGNUM

С 1 января по 17 июля 2019 года из пенсионной системы в Грузии вышли 148 942 человек, в том числе 41 805 — из государственной и 107 137 — из частной. Об этом говорится в ответе пенсионного агентства Грузии на депутатский запрос Зураба Чиаберашвили, сообщает «Грузия Online».

В агентстве уточнили, что по состоянию на 1 апреля 2019 года в пенсионных схемах было включен 689 380 человек. В ведомстве отметили, что за указанный период в праве выхода было отказано 215 331 гражданину из-за нарушения сроков обращения.

Вместе с тем в агентстве сообщили, что в июле 2019 года в пенсионные системы поступало на 557 человек больше, чем уходило. Количество участников за месяц увеличилось на 11 140 человек.

Напомним, 11 июня глава пенсионного фонда Грузии Леван Сургуладзе заявил, что за пять месяцев число вышедших из накопительных пенсионных схем составило около 10% от общего числа зарегистрированных. В Грузии право выхода из пенсионной схемы имеет человек, достигший 40-летнего возраста.