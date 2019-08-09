Донецк, , 15:32 — REGNUM

После проверки 23-го отдельного танкового батальона десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ, украинское командование отменило отправку подразделения в Донбасс, заявил 9 августа во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов, ссылаясь на данные разведки ДНР.

Танк ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По его словам, помимо неисправной техники и отсутствия наборов запасных инструментов и принадлежностей, оказалось, что из 22 механиков-водителей танком умеют управлять только четверо.

«Более того, на 30% должностей наводчиков и командиров танка стоят военнослужащие-женщины, которые, к удивлению начальника генерального штаба, поголовно имели мужей в штабе ДШВ и проходили службу вместе с ними в командовании ДШВ в Житомире, и в батальоне ни разу не появлялись», — рассказал Безсонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Игорь Коротченко назвал украинские вооружённые формирования «армией мародёров, карателей и убийц», виновной в гибели десятков тысяч мирных жителей Донбасса.

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