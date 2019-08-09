Москва, , 15:26 — REGNUM

Сегодня, 9 августа, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук-2019», сообщается на сайте Кремля.

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От отметил, что форум стал настоящим центром притяжения для талантливой, энергичной, инициативной молодёжи из многих российских регионов и зарубежных стран.

«Машук-2019» с каждым годом вовлекает в свою орбиту всё большее число участников, организует содержательные мероприятия, нацеленные на развитие личностного и профессионального потенциала молодёжи», — подчеркнул президент и пожелал участникам форума ярких впечатлений.

Как сообщало ИА REGNUM, X Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» стартует в Пятигорске 9 августа. В форуме будут участвовать около 3 тыс. человек.

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