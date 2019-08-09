Псков, , 15:25 — REGNUM

Новый арт-объект — скульптуру «Семейное дерево сердец» — открыли на набережной реки Великой в Пскове сегодня, 9 августа, в день закрытия Всероссийского форума молодых семей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, этот арт-объект — подарок Псковской области от Федерального агентства по делам молодёжи в рамках проведения форума.

Два дерева, которые срослись кронами в форме сердца, по замыслу авторов композиции, должны символизировать создание семьи и сохранение верности. Инсталляцию высотой 3,5 метра изготовил кузнец из Себежского района Псковской области Владимир Тюрягин.

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова выразила надежду, что именно здесь «будут назначать свидания и встречи влюбленные, приходить новобрачные, а семьи будут прогуливаться с детьми».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский форум молодых семей Псковская область принимала в этом году впервые. Участие в нём приняли более 400 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 42 субъектов Российской Федерации.

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