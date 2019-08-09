Владикавказ, , 15:42 — REGNUM

Первый вертолёт санитарной авиации появился в Северной Осетии. Борт уже введён в эксплуатацию и транспортировал первых пациентов, сообщил 9 августа у себя в Instagram глава республики Вячеслав Битаров.

«Теперь у нас есть санитарная авиация. Это значимое событие для республики. Первый медицинский вертолёт уже прибыл в Северную Осетию и сразу приступил к транспортировке пациентов», — написал руководитель субъекта.

По его словам, первыми вертолётом были транспортированы женщина из Пермского края и двое её детей. Семья попала в ДТП на приграничной территории Грузии и России, после чего пострадавших доставили в больницы города Владикавказа.

Напомним, в июне 2019 года в Северной Осетии была принята стратегия развития санитарной авиации в рамках исполнения национального проекта «Здравоохранение». В частности, в республике запланировано строительство вертолётных площадок для эвакуации пациентов.

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