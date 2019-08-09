Екатеринбург, , 15:16 — REGNUM

Самое недорогое молоко в Свердловской области продаётся в Первоуральске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловскстате.

В городе можно купить литр молока в среднем за 41 рублей 96 копеек.

А вот самое дорогое молоко продаётся на севере области — в Серове, за 53 рубля 29 копеек за литр. Это дороже, чем в Екатеринбурге, где литр молока в среднем обойдётся в 48,21 рублей.

Напомним, c 1 июля 2019 года в России ввели электронную сертификацию готовой животноводческой продукции. По данным Россельхознадзора, в 2018 году более одной пяой части всейисследованной молочной продукции было фальсифицировано.

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