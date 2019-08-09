Санкт-Петербург, , 15:17 — REGNUM

Киновед, режиссер и редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус поддержала идею предоставить оркестру Теодора Курентзиса площадку в историческом Доме Радио в центре Петербурга. По ее мнению, это может спасти здание, которое сейчас находится в крайнем запустении. Об этом Аркус написала в своем Facebook, параллельно недоумевая над количеством протестных возгласов.

Аркус заявила, что читает «гневные речи по поводу «варварского захвата» Санкт-Петербургского Дома радио, перепощенные общественно активными соотечественниками». Речь идет о том, что здание на Итальянской улице решено передать под оркестр Теодора Курентзиса, а также, судя по всему, под отель и рестораны.

Из этого здания, построенного в начале ХХ века, с 1930-х годов вещало ленинградское, а затем и петербургское радио, оно не прекращало свою работу на протяжении всей блокады Ленинграда, здесь выступали Ольга Берггольц, Всеволод Вишневский и Дмитрий Шостакович. Противники решения по расселению Дома Радио опасаются, что мемориальная часть здания будет разрушена ради «кабаков», так как предоставление площадки Курентзису им видится лишь предлогом.

Любовь Аркус заявляет, что работала в Доме радио осенью и зимой 2018 года. «Никакого Музея блокадного радио там нет. Там огромные пустые пространства, запущенные, уже почти уничтоженные многолетним отсутствием элементарного ухода и ремонта. С запахом сырости, запущенности, ненужности никому», — пишет она.

Киновед рассказывает о встреченном ею «техническом сотруднике» Эдуарде Борисовиче, который героически «в час по чайной ложке» пытается оцифровать остатки блокадного архива, около 15%, которые не были уничтожены в 1946 году, как всё остальное, но у него это выходит крайне медленно, так как приходится пользоваться допотопным аппаратом.

«На все просьбы купить им современную аппаратуру для оцифровки они получают отказ. Да и в самом Доме радио из этих 15 процентов хранятся крохи. Все прочее, так же, как и другие особо ценные записи, хранятся на Чапыгина, в здании Пятого канала. Ни на Чапыгина, ни в Доме радио ничего не описано и не разобрано. Только то, что хоть как-то успевает героический Эдуард Борисович на своем престарелом аппарате. Зато за любой чих, за право войти туда и снимать (фильм о блокаде!) руководство Пятого канала снимает немалые деньги», — добавляет киновед.

По ее словам, она работает над фильмом о Доме радио, где хорошо запечатлено то, что от него осталось: внутренние пространства здания больше всего ей напоминают натуру фильма «Сталкер».

»Единственно ценное, что осталось в этом большом доме на Итальянской улице, — это студия для записи музыки. И теперь, наконец, вопрос к моим оппозиционно настроенным друзьям. Чем же, о Боги, вас не устраивает решение поселить в это здание выдающегося дирижера и его оркестр? Разве это не лучшее решение изо всех возможных? Почему вы протестуете даже там, где нужно радоваться абсолютно удивительному (в контексте прочих решений) исходу событий?» — недоумевает редактор журнала «Сеанс».

О создании отеля или ресторанов в этом же здании Аркус ничего не знает, признается она. Однако это обстоятельство ее не особенно смущает.

«Учитывая блокадную историю, каждый сантиметр в нашем городе вопиет о неупокоенных; где бы вы ни стояли, под вашими ногами — кладбище; и, следуя этой логике, нужно выселить из города все рестораны, отели, магазины, кинотеатры, а также и людей желательно… Зачем требовать абсурдного и возмущаться редчайшим для наших властей разумным решением? Ведь будут другие, ужасные, их будет много, и ваш голос тогда просто не будет услышан», — считает она.

Любовь Аркус также предлагает протестующим потратить энергию на то, чтобы собрать деньги и заплатить частному «Пятому каналу» за сбор, оцифровку и описание остатков блокадного радиоархива.

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