Великие Луки, Псковская область, , 15:01 — REGNUM

Государственный архив Псковской области в своих аккаунтах в социальных сетях публикует фотоснимки последствий сильнейшего ливня в Великих Луках 30-летней давности — 6−10 августа 1987 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, поводом стало подтопление города в результате дождей 8−9 августа. В великолукском отделении архива нашлись фото вставшего на дороге автомобиля «Волга», украшенного свадебными кольцами.

Наводнение в Великих Луках в августе 1987 года Государственный архив Псковской области

«По всей видимости, в салоне машины как раз в этот момент сидят жених и невеста, спешащие в ЗАГС», — отметили в архиве.

Также архив публикует фотоснимок ребёнка, который переходит улицу по колено в воде, а также публикации из «Великолукской правды» о разгуле стихии. В архиве напомнили, что в результате потопа 1987 года город Великие Луки «остался без электроэнергии, были даже случаи травмирования людей».

https://www.instagram.com/p/B08Pz5ODdKi/

Напомним, сильный ливень обрушился на Великие Луки днём 8 августа и не прекратился за сутки. Синоптики прогнозируют очередное ухудшение погоды.

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