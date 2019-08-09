Москва, , 14:58 — REGNUM

Аномальная для лета погода в Москве и Центральной России связана с глобальным изменением климата. Об этом заявил ведущий специалист центра «Фобос» Вадим Заводченков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Увеличение вероятности таких экстремальных осадков — это проявление глобального изменения климата. Это несомненно. Повышение температуры приводит к тому, что испаряется больше влаги и атлантические воздушные массы, которые идут вглубь континента, они, конечно, несут с собой больше дождей», — отметил эксперт.

При этом процесс этот нельзя связывать исключительно с деятельностью человека. Заводченков напомнил, что на протяжении последнего тысячелетия в мире происходили температурные колебания, в том числе повышение температуры и даже локальный ледниковый период.

«Говорить о том, что это полностью антропогенный процесс, вызванный деятельностью человека, наверное, не правильно. Потому что наша планета уже переживала и периоды глобального потепления, и периоды глобального похолодания. К сожалению, тогда не было ни метеорологов, ни журналистов, которые могли поведать об этом миру. Это некая фобия — глобальное потепление. Говорить, что в этом виноват только человек, нельзя», — сказал специалист.

Читайте ранее в этом сюжете: Метеоролог назвал эпицентр погодной аномалии в России