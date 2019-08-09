Москва, , 14:39 — REGNUM

Семилетняя Айша из Ингушетии, которая ранее была изувечена и пережила ампутацию части правой руки, идёт на поправку. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, которая навестила девочку в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«Это небо и земля, какой я впервые её увидела в реанимации и какая она сейчас. Айша весёлая, активная, незаметно никакой тревоги, мы с ней долго играли. <…> Сейчас девочка окружена заботой, любовью, вниманием, и очень хочется, чтобы так было всегда», — цитирует Кузнецову её пресс-служба.

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Детский омбудсмен также сообщила, что сейчас ведутся поиски постоянного опекуна для девочки, однако до окончания следственных действий эти решения не могут быть приняты. Временную опеку на себя оформила уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии.

Как сообщало ИА REGNUM, Айша была доставлена в детскую республиканскую больницу Ингушетии 4 июля. Врачи обнаружили на её теле множество травм, вызванных побоями и истязаниями. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержана тетя девочки, у которой в последнее время проживал ребёнок.

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