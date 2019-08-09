Курган, , 14:35 — REGNUM

В Кургане по Некрасовскому мосту утром 9 августа были разбросаны исполнительные листы. Видео с документами, летающими на переходе, было опубликовано в паблике «Типичный Курган».

В паблике курганцы не скрывали ликования.

«Поздравляем должников! Теперь вы ничего не должны», — был общий тон комментариев.

Официальный ответ УФССП по Курганской области радости гражданам убавил. По информации пресс-службы ведомства, 9 августа в 9:50 по местному времени в ходе транспортировки документов, подлежащих уничтожению, подрядной организацией допущено ненадлежащее закрепление тента на автотранспортном средстве, осуществляющем перевозку.

«В результате часть исполнительных документов по оконченным исполнительным производствам оказались на проезжей части», — поясняют в службе судебных приставов.

И отмечается, что документы были срочно собраны и вновь отправлены на уничтожение.