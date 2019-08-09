Москва, , 14:31 — REGNUM

ФСИН России проведёт турнир по вождению автозаков, сообщает ТАСС.

Соревнования состоятся 10 августа в Москве на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне. Они будут масштабными — в состязаниях примут участие водители из десяти регионов РФ. Участники покажут навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания ПДД и навыки стрельбы.

Отмечается, что турнир будет проведён уже третий год подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники петербургского следственного изолятора СИЗО-1, он же «Кресты-2», допускают в работе множество нарушений, сообщил 8 августа заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.

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