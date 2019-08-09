Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM

Историческое здание Дома Радио на Итальянской улице в центре Петербурга собираются расселить, чтобы передать под оркестр Теодора Курентзиса, а также рестораны и отель. Об этом сообщает депутат Заксобрания Борис Вишневский, ссылаясь на уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, в прошлом журналиста Светлану Агапитову.

Вишневский уже обратился по этому поводу к врио губернатора Александру Беглову, требуя подыскать под эти цели какое-то другое место.

«Как сообщает Светлана Агапитова, питерские власти пытаются расселить знаменитый Дом Радио на Итальянской и отдать его под оркестр Теодора Курентзиса. При этом упорно говорят, что дирижёру отдадут только один этаж, а все остальное должны занять рестораны и отель. На мой взгляд, это совершенно недопустимо. Только манкурты могут пытаться лишить город Дома Радио, с которым связана, в том числе, блокадная история», — заявил парламентарий.

В своем обращении к Беглову он напоминает, что в здании на Итальянской, 27, построенном в 1912—1914 годах, с начала 1930-х размещалось ленинградское радио, которое не прерывало вещания и во время блокады, именно оттуда обращалась к горожанам Ольга Берггольц, Всеволод Вишневский, Николай Тихонов, выступал Дмитрий Шостакович.

«Для оркестра в нашем городе можно найти и другое место, а недостатка ресторанов и отелей в центре Петербурга не наблюдается», — считает депутат.

При этом некоторые петербуржцы все же хотели бы видеть оркестр Курентзиса в Доме Радио, так как сейчас здание находится в разрухе, а присутствие оркестра с мировым именем должно исправить эту ситуацию.

В свою очередь депутат Заксобрания, кандидат в губернаторы Михаил Амосов считает, что «городу вполне по силам сохранить Дом радио именно как уникальный центр творчества и истории».

«Смотреть, как исчезает часть петербургской, ленинградской души и ничего не делать — невозможно», — добавил политик.