Москва, , 14:37 — REGNUM

Основные события погодных аномалий в ночь с 8 на 9 августа происходили на севере Центральной России. Об этом заявил ведущий специалист центра «Фобос» Вадим Заводченков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Если говорить о том, что происходило нынешней ночью, наверное, основные события свершились на севере центрального региона. В Новгородской области за 12 часов вылилось полторы месячные нормы осадков, на Тверь — две трети месячной нормы», — отметил эксперт.

Что касается столичного региона, то он пострадал от непогоды в несоизмеримо меньшей степени, заявил Заводченков.

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