Туапсе, Краснодарский край, , 14:11 — REGNUM

Морское экскурсионное сообщение между Туапсе и Сочи откроется с 12 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края. Между городами-курортами будет курсировать двухпалубный теплоход «Аквалоо».

Экскурсионное судно рассчитано на 240 пассажиров, в пути гостей будет сопровождать гид. Отправляться теплоход будет каждые понедельник и пятницу: пассажиров будут доставлять в Сочи, а спустя восемь часов судно отправится в обратный путь. В перспективе на теплоходе планируют организовывать и вечерние дискотеки.

Экскурсии на теплоходе планируется проводить до конца сентября 2019 года. Со стартом летнего сезона 2020 года рейсы обещают возобновить.