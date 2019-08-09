Черкесск, , 14:08 — REGNUM

Малоимущие семьи из Карачаево-Черкесии бесплатно получат жертвенных животных по случаю празднования Курбан-байрама, который отмечается в республике 11 августа. Об этом ИА REGNUM 9 августа сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

«Во всех муниципальных районах Карачаево-Черкесии по поручению главы республики Рашида Темрезова малоимущим семьям к празднику жертвоприношения раздадут барашков», — сказано в сообщении.

Кроме того, в городах Черкесск и Карачаевск в этот день, с 7:00, будут организованы специальные площадки для продажи овец по цене на 25−30% ниже рыночной.

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Как сообщало ИА REGNUM, поскольку Курбан-байрам в 2019 году приходится на воскресенье, власти ряда регионов, в том числе Карачаево-Черкесии, объявили понедельник, 12 августа, нерабочим днём.