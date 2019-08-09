Красноярск, , 14:01 — REGNUM

Губернатор Красноярского края Александр Усс согласовал предложения по поддержке жителей Ачинского района, пострадавших в результате пожара и взрывов в воинской части. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в краевом правительстве.

Усс провёл совещание по данному вопросу. Предложения по оказанию мер поддержки жителям Ачинского района главе региона представили его первый заместитель Юрий Лапшин и министр финансов Владимир Бахарь.

Уточняется, что Усс согласовал предложенные меры поддержки.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа в воинской части под Ачинском в результате пожара и взрывов погиб один человек, пострадали 13 человек, шестеро из них были госпитализированы. В Ачинске, Ачинском и Назаровском районах пришлось объявить режим ЧС, население эвакуировали из опасной зоны. Ущерб устанавливается.

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