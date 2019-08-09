Курган, , 13:58 — REGNUM

В Курганской области к 2024 году планируется создать пять центров амбулаторной онкологической помощи. В регионе остаются стабильно высокие показатели смертности от злокачественных новообразований, которые превышают общероссийские, заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов на совещании 9 августа в Кургане.

В Зауралье в 2019 года выявлено 253,8 случая онкозаболеваний на 100 тыс. населения. общероссийский показатель — 208,4 на 100 тыс. населения. Для Курганской области ранее был установлен целевой показатель на 2019 год — 210,9 онкобольных на 100 тыс. населения. И он явно не будет достигнут, констатировал Николай Цуканов.

Поэтому полпред президента в УрФО совместно с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым активно работают над включением в национальный проект «Здоровье» строительство в Кургане нового хирургического корпуса при онкоцентре.